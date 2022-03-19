تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بترو أتلتيكو بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بترو أتلتيكو بدوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره بترو أتلتيكو على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وكان الزمالك ودع دوري أبطال أفريقيا قبل انتهاء البطولة بجولتين، عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

واستقر المدرب البرتغالي، على الدفع بطارق حامد في وسط الملعب عقب تعافيه من الإصابة في الركبة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة بترو أتلتيكو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبد الغني، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، محمد أشرف "روقا".

خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.