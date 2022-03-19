بينها 3 مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بترو أتلتيكو والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره بترو أتلتيكو على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وكان الزمالك ودع دوري أبطال أفريقيا قبل انتهاء البطولة بجولتين، عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة بترو أتلتيكو والزمالك:

قناة beIN SPORTS HD4

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة بترو أتلتيكو والزمالك

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة بترو أتلتيكو والزمالك

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة بترو أتلتيكو والزمالك

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500