"الزمالك ومجموعة الأهلي والمحترفون".. تعرف على أبزر مواعيد مباريات اليوم السبت المتنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال إفريقيا

03:00 ـ الهلال السوداني vs ماميلودي صنداونز ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD

03:00 ـ بترو أتليتكو vs الزمالك ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 4 HD

06:00 ـ جوانينج جالاكسي vs الترجي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD

09:00 ـ شباب بلوزداد vs النجم الساحلي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD

09:00 ـ ساجرادا vs الوداد البيضاوي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 4 HD

02:00 ـ أستون فيلا vs أرسنال ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

كأس الاتحاد الإنجليزي

07:15 ـ ميدلسبره vs تشيلسي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري التركي

12:30 ـ مالاتيا سبور (كريم حافظ) vs قاسم باشا

03:00 ـ أضنة دمير سبور vs إسطنبول باشاكشهير (محمود تريزيجيه)

06:00 ـ بشكتاش vs هاتاي سبور (محمود عبدالمنعم كهربا).

10:00 ـ رايو فاييكانو vs أتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة:

04:00 ـ نابولي vs أدوينيزي

07:00 ـ إنترناسيونالي vs فيورنتينا

09:45 ـ كالياري vs ميلان