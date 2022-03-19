"الزمالك ومجموعة الأهلي والمحترفون".. تعرف على أبزر مواعيد مباريات اليوم السبت المتنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المختلفة.
الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها:
دوري أبطال إفريقيا
03:00 ـ الهلال السوداني vs ماميلودي صنداونز ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD
03:00 ـ بترو أتليتكو vs الزمالك ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 4 HD
06:00 ـ جوانينج جالاكسي vs الترجي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD
09:00 ـ شباب بلوزداد vs النجم الساحلي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD
09:00 ـ ساجرادا vs الوداد البيضاوي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 4 HD
الدوري الإنجليزي
02:00 ـ أستون فيلا vs أرسنال ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
كأس الاتحاد الإنجليزي
07:15 ـ ميدلسبره vs تشيلسي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
الدوري التركي
12:30 ـ مالاتيا سبور (كريم حافظ) vs قاسم باشا
03:00 ـ أضنة دمير سبور vs إسطنبول باشاكشهير (محمود تريزيجيه)
06:00 ـ بشكتاش vs هاتاي سبور (محمود عبدالمنعم كهربا).
الدوري الإسباني
10:00 ـ رايو فاييكانو vs أتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة:
الدوري الإيطالي:
04:00 ـ نابولي vs أدوينيزي
07:00 ـ إنترناسيونالي vs فيورنتينا
09:45 ـ كالياري vs ميلان