ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يحل الزمالك المصري ضيفا على بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت.



موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو هو الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وخرج الزمالك رسميا من البطولة بعد 4 جولات فقط من انطلاقة دور المجموعات، حيث تلقى خسارتين وتعادل مرتين، ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

في المقابل، ضمن بترو أتلتيكو التأهل إلى دور الثمانية بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة وجمع 10 نقاط، ويبقى الصراع بينه وبين الوداد المغربي لتحديد هوية المتصدر والوصيف.

قالت تقارير صحفية إن البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، استقر على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

وعلى الأرجح سيضم تشكيل الزمالك كلا من:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالشافى

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما وأحمد فتوح

خط الهجوم: رزاق سيسيه