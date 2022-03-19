تعرف على حالة الطقس في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تشهد حالة الطقس في مصر اعتبارا من الأحد، بدء تأثيرات منخفض جوي قادم من أوروبا، وهو ما اعتبرته الأرصاد حالة نادرة في مثل هذا الوقت.



وتنشط حركة الرياح، السبت، مع تكون الشبورة وسقوط أمطار في بعض المناطق، بينما تنخفض درجات الحرارة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود منخفض جوي قوي على أقصى غرب أفريقيا، معتبرة أنه "حالة جوية نادرة الحدوث"، ويبدأ من الجزائر والمغرب ومحمل بكمية كبيرة من الأتربة إلى أوروبا.

وغطت العواصف الترابية الجزائر وعدة دول أوروبية، وأدت لتكون سحب عملاقة امتدت من الدول الاسكندنافية حتى شمال أفريقيا.

وتتنوع حالة الطقس، السبت، فتكون دافئة من الوجه البحري وحتى شمال الصعيد مرورا بمحافظات القاهرة الكبرى، وتميل للبرودة على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية، بينما تكون شديدة البرودة ليلًا بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتتكون الشبورة المائية فجرًا وتستمر للصباح على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية. كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وتسقط الأمطار غربًا، وتنشط الرياح أيضًا على القاهرة وجنوب سيناء.

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إننا نعيش حالة من التقلبات الجوية، وعدم استقرار في الطقس ما بين ارتفاع وانخفاض الحرارة.

وأشارت غانم في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، الإثنين، مع توافر فرص سقوط الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وحذرت غانم المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية خلال هذه الفترة، لأنه من المعتاد حدوث تقلبات مناخية خلال الفترة التي تبدأ من الإثنين الموافق 21 مارس/ آذار وحتى 20 يونيو/ حزيران، لأننا في فصل انتقالي من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة الصيف.

وأكدت غانم أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، ومن أبرز الظواهر الجوية الخاصة به هبوب الرياح الخماسينية التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح وسقوط الأمطار حسب التوزيعات الضغطية التي نتعرض لها.

وتوقعت الأرصاد الجوية عودة انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، الإثنين، أول أيام فصل الربيع، وذلك بقيم تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة خلال ساعات النهار ١٨ درجة مئوية، بينما تصل إلى ٩ درجات ليلا، أما محافظات السواحل الشمالية فمن المتوقع أن تسجل العظمى 17 والصغرى 11 درجة.