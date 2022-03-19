قرعة ربع دوري أبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أسفرت قرعة مرحلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت بمدينة "نيون" السويسرية عن مواجهات نارية.



وشهد دوري الأبطال هذا الموسم عددًا من المفاجآت القوية، أبرزها خروج برشلونة وبروسيا دورتموند من المجموعات.

تواصلت المفاجآت في دور الـ16، حيث أقصى فياريال نظيره يوفنتوس ، كما تخطى ريال مدريد عقبة باريس سان جيرمان الذي كان المرشح الأبرز للقب.

أخرجت لنا قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مواجهاتٍ قوية، منها مواجهتين هما الأبرز.

أوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة منافس شرس هو حامل اللقب تشيلسي.

كما سيعود المدرب الإسباني جوارديولا لمنازلة أحد القوى الإسبانية، عندما يواجه مانشستر سيتي نظيره أتلتيكو مدريد.

وسيواجه بايرن ميونخ، نظيره فياريال الذي أقصى يوفنتوس.

أما المواجهة الرابعة والأخيرة فستجمع بين ليفربول وبنفيكا.