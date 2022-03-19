شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة صلاح محسن إلى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود صلاح محسن مهاجم الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية في شهر أبريل المقبل وتحديدا بعد مباراته ضد الهلال السوداني في ختام دور المجموعات الأفريقي، بعد تعافي اللاعب من الإصابة بشرخ في وجه القدم، تسببت في ابتعاده عن الملاعب مدة شهرين خضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وشهد برنامج تأهيل صلاح محسن مرحلة جديدة من العلاج، حيث بدأ أول أمس، الخميس، رحلة الجري حول الملعب خلال المران الذي أُقيم على ملعب التتش ضمن برنامج تأهيل وتجهيز اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى على أثرها جراحة فى مشطية القدم. وتعرض صلاح محسن للإصابة في مباراة الأهلي والجونة بكأس الرابطة، في وجه القدم، مما أدى إلى عدم استكماله للمباراة وأجرى على أثرها جراحة وخاض برنامج تأهيلي الفترة الماضية.

ويؤدى صلاح محسن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الفترة الأخيرة والتي تشتمل على فقرات الجري حول الملعب وبعض التدريبات الفردية والتدريبات بالكرة من أجل الاطمئنان على حالته الطبية، قبل موعد المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب الانتهاء من مواجهة الهلال السوداني.