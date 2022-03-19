تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 19 مارس/ آذار 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية بجانب دوري أبطال أفريقيا.



يبحث الهلال عن بطاقة تأهله في المجموعة الأولى حين يصطدم بفريق صن داونز في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت الخرطوم، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 3 HD.

يستضيف بترو أتلتيكو نظيره الزمالك المصري، مساء يوم السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتنطلق مباراة بترو أتلتيكو والزمالك في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 4 HD.

يخوض الترجي مواجهة هامة للغاية في الجولة الخامسة من أجل البحث عن بطاقة تأهله لدور ربع النهائي، حين يلاقي جالاكسي البتسواني.

وتنطلق المباراة في 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD.

في قمة عربية منتظرة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، يلتقي شباب بلوزداد الجزائري نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء السبت.

وتنطلق المباراة في 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD.

ويدخل فريق الوداد مواجهة أمام ساجرادا الأنجولي من أجل صدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 4 HD.

ويلتقي فريق أرسنال مع أستون فيلا في الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتنطلق المباراة في 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Priemum.

ويستضيف فريق رايو فاليكانو نظيره أتلتيكو مدريد في الجولة 29 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وتنطلق المباراة في 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD.

ويواجه فريق نابولي نظيره أودينيزي في الجولة 30 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

وتنطلق المباراة في 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل قناة الاتحاد الإيطالي على "يوتيوب" المباريات في الشرق الأوسط.

ويلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره فيورنتينا في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، مساء السبت.

وتنطلق المباراة في 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل قناة الاتحاد الإيطالي على "يوتيوب" المباريات في الشرق الأوسط.

ويستضيف فريق كالياري نظيره ميلان في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، وتنطلق المباراة في 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل قناة الاتحاد الإيطالي على موقع "يوتيوب"، المباريات في الشرق الأوسط.

ويواجه فريق بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين في الجولة 27 من الدوري الألماني "بوندلسيجا".

وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية.

يواجه فريق تشيلسي نظيره ميدلسبره في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي..

وتنطلق المباراة في تمام 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.