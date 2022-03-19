شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة القطن الكاميرونى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم السبت فريق المصري مرانه الأخير في معسكره ببرج العرب، وذلك استعداداً لمواجهة القطن الكاميروني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، خلال المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي يستضيفها استاد برج العرب.

وانتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، حالة التمرد التي شهدها معسكر الفريق في الساعات الأخيرة بعدما رفض اللاعبين نزول التدريبات بمعسكرهم المقام ببرج العرب استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، وذلك بداعي عدم حصولهم على بعض المستحقات المتأخرة وهي مستحقات فبراير الماضي ومارس الجاري، بالإضافة إلى 3 مكافآت فوز بالدوري والكونفدرالية.

وبعث مجلس الإدارة برسالة قوية إلى اللاعبين، نقلها كريم ذكري مدير الكرة، للتأكيد على أن أي لاعب لا يرغب في الاستمرار مع النادي عليه أن يحضر عرضاً مناسباً ويرحل عن الفريق ، وحذر المصري لاعبيه من التهاون في المرحلة المقبلة.

كما شدد مجلس إدارة المصري على أن مباراة القطن الكاميروني المرتقبة تعد مصيرية في حسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية، ولن يقبل بأي تهاون خلالها.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، خصم 10٪ من عقد كل لاعب في صفوف الفريق، بعدما رفض اللاعبون النزول إلى التدريب اليوم، احتجاجا على قرار الإدارة في وقت سابق بإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج.