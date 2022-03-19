شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يُعلن اليوم قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كيروش، قائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال بالمرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم، اليوم السبت، عقب انتهاء مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى البطولات الافريقية، ومن المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.