شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يسافر جنوب أفريقيا فى إجازة أسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي السفر إلى جنوب إفريقيا لقضاء فترة إجازة فريقه والتي يحصل عليها في ظل توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتيه ضد السنغال بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، حيث يستغل المدير الفني الراحة السلبية بالأهلي في قضائها مع أسرته المتواجدة بجنوب إفريقيا.

ويرغب موسيماني السفر إلى بلاده بعدما خاض الأهلي أمس ، الجمعة، مباراة المريخ السوداني بالقاهرة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحدد موسيماني موعد عودته إلى القاهرة بعد تحديد برنامج الأهلي وموعد العودة للتدريبات الجماعية عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي سيحصل عليها اللاعبين خلال فترة توقف الدوري، في ظل عدم ارتباط الفريق الأحمر بخوض أية مباريات رسمية حتى أول أبريل المقبل، وهي فرصة سانحة لمنح لاعبيه راحة بسبب ضغط المباريات طوال شهر مارس الجاري.