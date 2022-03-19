شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر معلقا على رحيله من الأهلى: عشت فى النادى أكتر ما قعدت مع أبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناصر ماهر، لاعب فريق فيوتشر، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، استبعده من التدريبات الجماعية وقام بخوض التدريب بعيدا عن باقى اللاعبين خلف مرمى الحراس.

وعلق ناصر ماهر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم 2، على رغبته فى الرحيل عن النادى الأهلى، قائلا: "مين يبقى فى الأهلى ويبقى عايز يمشى ده أنا عشت فى النادى أكتر ما عشت مع أبويا الله يرحمه".

وأضاف ناصر ماهر عن الموقف الذى حسم قرار رحيله عن النادى الأهلى، قائلا: "فى أحد التدريبات وفى وجود لاعبين ناشئين قام بيتسو موسيمانى باستبعادى من التقسيمة أمام جميع اللاعبين، وتحدث معى بعض اللاعبين بالفريق أن هذه المعاملة لا تليق بى ولا بد من الحديث معه، وجاء النص (زودها معاك أوى)، ورفضت بعد تلك الواقعة الحديث وعدم الظهور".