شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بترو أتلتيكو بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة تحصيل حاصل أمام بترو أتلتيكو الأنجولى مدافعا عن كبريائه داخل القارة الأفريقية بعد توديعه لدور المجموعات بشكل رسمى عقب هزيمته الأخيرة أمام الوداد المغربى باستاد القاهرة بهدف مقابل للاشئ وتوقف رصيده عند نقطتين فقط فى المركز الثالث للمجموعة .

ويلتقى فى الثالثة عصر اليوم فريقا الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولى باستاد 11 نوفمبر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى لقاء تحصيل حاصل.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة تضم 22 لاعباً وهم: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية. خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎‏

وسيجرى فيريرا عدة تغييرات فى تشكيلة الفريق بعد قرار مجلس الإدارة بعدم تجديد التعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم أشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيرى وعمر السعيد ومحمد أوناجم ، مفضلا التعاقد مع لاعبين نهاية الموسم الجارى .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وفى الوسط إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأحمد فتوح ورزاق سيسيه .