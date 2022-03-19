شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر: "موسيمانى قال لى ما تجيش الأهلى تانى وعلى ماهر سر تألقى فى فيوتشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناصر ماهر، لاعب فريق فيوتشر، عن أن البداية فى النادى الأهلى جاءت بصعوبة كبيرة بسبب التعرض للإصابة بالرباط الصليبى، عقب الصعود للانضمام للفريق الأول، مضيفا: "ثم رحلت على سبيل الإعارة إلى بتروجت وسموحة وأنا فى عمر 18 سنة، وقدمت موسما استثنائيا مع الفريق السكندرى تحت قيادة أحمد سامى، واتخذت قرار الرحيل عن القلعة الحمراء عقب الاستبعاد من القائمة الأفريقية وعدم المشاركة بشكل أساسى".

وأوضح ناصر ماهر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2: "عقب انتهاء الإعارة فى سموحة لم ألقى اهتماما من المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وقدمت شكوى لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ بسبب المعاملة السيئة، حيث فى إحدى المباريات حدث موقف غير متوقع، بينى وبين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى عقب استبعادى من المباراة ورحيلى عن الملعب للتواجد فى عزاء جدتى، حيث وجه المدير الفنى حديثه لى قائلا (لو مشيت من الملعب ماتجيش النادى تانى)، وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة باحتواء الموقف والجلوس معى لتهدئة الوضع".

وأشار ناصر ماهر إلى أن عبد الظاهر السقا هو من فاوضه للانضمام إلى فريق فيوتشر فى بداية الموسم، وسر الأداء والظهور الجيد فى المباريات هو على ماهر المدير الفني، مضيفا: "أستمتع بالتمرين معه، حيث يصل التمرين إلى 6 ساعات يوميا، ومنحى الحرية فى اللقاءات".