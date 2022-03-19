موسيماني يحدد برنامج الأهلي خلال فترة التوقف الدولي

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القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني برنامج الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدولي عقب الانتهاء من مباراة المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل استعداد منتخب مصر لخوض مباراتي السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن المرحلة الختامية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

ويناقش موسيماني مع جهازه المعاون برنامج الأهلي خلال فترة توقف الدوري من خلال منح لاعبيه غير الدوليين أجازة عدة أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراته ضد الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها أول أبريل المقبل.

ويرغب موسيماني في منح لاعبي الأهلي راحة كافية قبل استئناف التدريبات الجماعية، فيما يدرس الجهاز الفني تقسيم مدة الأجازة على أكثر من مرحلة للاعبين الأساسيين واللاعبين البدلاء، في ظل ابتعاد أكثر من لاعب عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة وخشية من تأثرهم بطول فترة الراحة.