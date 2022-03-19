ناصر ماهر يسرد مواقفه مع موسيماني ويكشف رسالته ويرد عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ناصر ماهر، لاعب فيوتشر، أنه يحصل على الاهتمام الكافي في الأهلي بعد العودة من تجربة الإعارة مع فريق سموحة، مشيرًا إلى أنه حين عدت كنت أفضل صانع ألعاب في الدوري لكن لم أحصل على الاهتمام الكافي بعدها.

وقال ماهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" اشتكيت من سوء المعاملة في الأهلي لسيد عبد الحفيظ بعد عودتي من الإصابة بأسبوعين، وسيد عبد الحفيظ كان يدعمني بشكل قوي خلال تواجدي في القلعة الحمراء".

وأضاف:" في مباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا وكان الأهلي قد ضمن التأهل، قرر موسيماني استبعادي من قائمة المباراة فقررت بعدها مغادرة الاستاد، بسبب أن تخلفت عن واجب العزاء في جدتي من اجل التواجد مع الفريق للحصول على فرصة في المشاركة".

وتابع:" سيد عبد الحفيظ جلس معي في محاولة لمواساتي بعد الذي حدث من موسيماني وقالي انت عندك حق، وأثناء خروجي من الاستاد قابلت موسيماني وقال لي لو غادرت الاستاد لا تعود مرة أخرى إلى النادي".

وأكمل: "موسيماني بدأ يخرجني من قائمة الفريق قبل المباريات، بعدما تحدثت معه لمعرفة سبب عدم مشاركتي وقال لي أنت تدرب بشكل جيد ولابد أن تتحلي بالصبر ".

واستطرد: "قلت لموسيماني بعدها أن أرغب في المشاركة بسبب رغبتي في التواجد في قائمة منتخب مصر المسافرة للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وشوقي غريب تحدث مع سيد عبدالحفيظ لمعرفة مدى التزامي في المران مع الفريق قبل اختياري في القائمة ليرد عليه عبد الحفيظ بأنني أتدرب بشكل جيد".

وواصل: "بعد فترة من حديثي مع موسيماني بدأ يخرجني من التقسيمة في تدريبات الأهلي، وبعض اللاعبين قالوا لي إن موسيماني "زودها معاك " بعد قال لي اطلع برة التقسيمة أمام الناشئين".

وأضاف:" موسيماني قال لوكيلي أحمد يجيى عندما تقابل معاه ذات مرة انت وكيل ناصر ماهر؟، اين هو ناصر ماهر؟ لن يلعب فرد عليه وكيلي ناصر لاعب جيد وسترى ما سيفعل

وأتم تصريحاته : "رسالتي لموسيماني، أنا سجلت 9 أهداف مع فريقي حتى الآن وأساهم في فوز فريقي في معظم المباريات، وانا اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في الدوري ولم يتمكن أن لاعب معك من ذلك".