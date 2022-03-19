شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العاطى دونجا يبدأ التأهيل من مزق العضلة الأمامية فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود عبد العاطى دونجا لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بمزق فى العضلة الامامية التى تعرض لها فى مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة بالدوري، وحصد الإسماعيلي أول انتصاراته بمنافسات الدوري المحلي على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف لحساب الجولة الــ13 بالمسابقة.

هذا ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم لاعبيه راحة سلبية ، لمدة 3 أيام من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي. وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة طويلة من أجل التقاط الأنفاس قبل العودة للتدريبات ، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

أعرب محمود عبد العاطى دونجا، لاعب ارتكاز فريق الإسماعيلى، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الدراويش الفوز الأول له هذا الموسم، على حساب زعيم الثغر الاتحاد السكندرى، مؤكدا أن المشوار ما زال طويلا لكنه خطوة فى عودة الإسماعيلى لمكانته الطبيعية، مطمئنا متابعيه على الإصابة التى لحقت به خلال لقاء الأمس وهى تمزق فى العضلة الأمامية.

وكتب دونجا، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله انها جت على قد كده مزق فى العضلة الأمامية، حابب أطمن الناس المحترمة اللى كلمتنى وبعتتلى وبشكرهم واحد واحد على رسايلهم ودعائهم ليا، ومبروك لجمهورنا العظيم على مكسب امبارح اللى دائما معانا وفى ضهرنا واستحملوا أيام صعبة الفترة اللى فاتت".

وأضاف دونجا: "لكن دى بداية ولسه ما عملناش أى حاجة، المشوار طويل وصعب جدا ومش هنكمل غير بتوفيق ربنا ووجودكم فى ضهرنا دائما، مبروك للجهاز الفنى المحترم ومبروك للعيبة الرجالة ودى مجرد مكسب، ومش هتكمل الفرحة إلا والإسماعيلى فى مكانه الطبيعى إن شاء الله بدعواتكم ودعمكم للنهاية".

وحقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين،على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.