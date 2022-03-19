شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد أمام البرازيل فى ودية ثانية بالمركز الأوليمبي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى السادسة مساء اليوم السبت ، منتخب رجال كرة اليد نظيره البرازيلى فى لقاء ودى ثان على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى ، حيث إلتقى كلا المنتخبين أول أمس الخميس فى ودية أولى على نفس الصالة شهدت فوز الفراعنة 31/27 إستعدادا لخوض الفراعنة بطولة أفريقيا .

ودخل منتخبنا الوطنى المصرى فى معسكر مغلق تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو والمدرب المساعد روبن جارابايا أريناس فى توقف الأسبوع الدولى، حيث تأتى استعدادات منتخبنا الوطنى لخوض بطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد والمقرر إقامتها فى الفترة من 11 إلى 18 يوليو العام الجارى بالمغرب.

ويضم معسكر المنتخب الوطنى المصرى كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - احمد هشام سيسا - على زين - حسن وليد قداح - سيف الدرع - يحيى الدرع - مصطفى خليل - يحيى خالد - احمد الاحمر - محسن رمضان - اكرم يسرى - محمد سند - عمر خالد كاستيلو - ابراهيم المصرى - احمد عادل - وسام سامى نوار - محمد طارق.