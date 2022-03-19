شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة المصرى والقطن الكاميرونى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة المصري والقطن الكاميروني، التي تجمع الفريقين غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، والتي يستضيفها استاد برج العرب.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، حالة التمرد التي شهدها معسكر الفريق في الساعات الأخيرة بعدما رفض اللاعبين نزول التدريبات بمعسكرهم المقام ببرج العرب استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، وذلك بداعي عدم حصولهم على بعض المستحقات المتأخرة وهي مستحقات فبراير الماضي ومارس الجاري، بالإضافة إلى 3 مكافآت فوز بالدوري والكونفدرالية.

وبعث مجلس الإدارة برسالة قوية إلى اللاعبين، نقلها كريم ذكري مدير الكرة، للتأكيد على أن أي لاعب لا يرغب في الاستمرار مع النادي عليه أن يحضر عرضاً مناسباً ويرحل عن الفريق ، وحذر المصري لاعبيه من التهاون في المرحلة المقبلة.

كما شدد مجلس إدارة المصري على أن مباراة القطن الكاميروني المرتقبة تعد مصيرية في حسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية، ولن يقبل بأي تهاون خلالها.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، خصم 10٪ من عقد كل لاعب في صفوف الفريق، بعدما رفض اللاعبون النزول إلى التدريب اليوم، احتجاجا على قرار الإدارة في وقت سابق بإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج.