موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفاً على بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا بالجولة المقبلة، ضمن المجموعة الرابعة، بجانب الوداد المغربي وساجرادا الأنجولي لموسم 2021-2022.

موعد مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الانجولى بدوري أبطال أفريقيا

ويستضيف بترو اتلتيكو نظيره الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، وودع الفريق الأبيض دوري الأبطال رسمياً بعد فوز بترو اتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة .

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو - 10 نقاط

الوداد - 9 نقاط

الزمالك - نقطتان

ساجرادا - نقطة واحدة

الوداد المغربى يهزم الزمالك رايح جاى بدوري الابطال

حقق الوداد المغربي فوزا غاليا بهدف دون رد على الزمالك، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا ليكرر فوزه على الفارس الابيض بعدما حقق فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة ، وفى لقاء القاهرة نجح لاعبو الوداد في الخروج بالشوط الأول إلى بر الأمان، بالتعادل السلبي، قبل الحصول على ركلة جزاء مع انطلاق نصف المباراة الثاني.

وتقدم لركلة الجزاء اللاعب يحيى جبران، الذي سدد على يسار الحارس الدولي محمد أبوجبل، ليمنح فريقه هدف الفوز بالمباراة.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو - الزمالك 19 مارس

الزمالك - ساجرادا 1 أبريل