شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يواصل برنامج العلاج للعودة سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الخضوع للبرنامج العلاجى المحدد له من قبل الجهاز الطبى برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، بعد الإصابة بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى والتى تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسى التونسى.

ويسعى رمضان صبحى لتكثيف البرنامج العلاجى على أمل العودة سريعًا وقبل مرور الأسبوعين المحددين للعلاج، لاسيما وإن اللاعب بدأ العلاج بالفعل عقب ظهور نتيجة الأشعة التى خضع لها عقب العودة من تونس.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الأهلي طرابلس الليبي في التاسعة من مساء غد الأحد على استاد شهداء بنينة بمدينة بنغازي في ليبيا في خامس جولات دور المجموعات من البطولة القارية.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي

وتغادر بعثة بيراميدز في العاشرة من صباح اليوم، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للاعبين على أن تصل بنغازي في رحلة مدتها ساعتين، ويخوض الفريق تدريبه الأخير والختامي في التاسعة مساء السبت بملعب شهداء بنينة الذي تقام عليه المباراة.