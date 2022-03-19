شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية للحراس وبرنامج خاص لكل لاعب فى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على وضع برنامج إعداد خاص لكل لاعب في الفريق خلال المرحلة المقبلة والإشراف عليه يوميًّا، وتخصيص فقرات تدريبية من الناحية البدنية والفنية؛ وذلك لتصحيح الأخطاء الذى ظهرت على لاعبي الفريق في المباريات الماضية.

وكان حراس الفريق عمرو شعبان ومحمود رضا ومحمود الحضري قد خضعوا لتدريبات إضافية صباح الجمعة بقيادة مدرب الحراس بالفريق أسامة عبد الكريم.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمُقرَّر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتي ستقام على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مبارتين وتعادل في 7 مباريات وخسر في ثلاث مباريات.