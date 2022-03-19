موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مباراة تحصيل حاصل أمام بترو أتلتيكو الأنجولى مدافعا عن كبرائه داخل القارة الأفريقية بعد توديعه لدور المجموعات بشكل رسمى عقب هزيمته الأخيرة أمام الوداد المغربى باستاد القاهرة بهدف مقابل للاشئ وتوقف رصيده عند نقطتين فقط فى المركز الثالث للمجموعة .

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

يلتقى فى الثالثة عصر اليوم فريقا الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولى باستاد 11 نوفمبر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى لقاء تحصيل حاصل.

فيريرا يطالب اللاعبين بالفوز رغم توديع أفريقيا

ورغم الخروج المبكر للبطولة إلا أن البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق حرص على الإجتماع باللاعبين وطالبهم باللعب بكل جدية أملا فى تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة للخروج بشكل مشرف من البطولة وللدفاع عن سمعة النادى، وأكد للجميع أنه لن يقبل أى تهاون فى المباراة الثانية له كمديرا فنيا للفريق.

قائمة الزمالك للمباراة والتشكيل المتوقع

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة تضم 22 لاعباً وهم: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية. خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎‏

وسيجرى فيريرا عدة تغييرات فى تشكيلة الفريق بعد قرار مجلس الإدارة بعدم تجديد التعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم أشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيرى وعمر السعيد ومحمد أوناجم ، مفضلا التعاقد مع لاعبين نهاية الموسم الجارى .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وفى الوسط إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأحمد فتوح ورزاق سيسيه .

بترو أتلتيكو يواجه الزمالك بمعنويات مرتفعة

فى المقابل يدخل بيترو أتليتكو المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما رفع رصيده إلى 10 فى صدارة ترتيب المجموعة ويسعى للفوز اليوم لضمان صدارة المجموعة خاصة وأنه يعلم أن لديه مباراة غير مضمونة نتيجتها أمام الوداد على ملعب الأخير فى الجولة الأخيرة ويحلم الفريق الأنجولى باحتلال صدارة الترتيب على أمل مواجهة أحد الفرق أصحاب المراكز الثانية فى دور الثمانية .

ويسعى فريق بيترو أتليتكو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض بعدما استطاع تحقيق التعادل الإيجابى فى المباراة الأولى بالقاهرة فى الجولة الأولى بهدفين لمثليهما ، ويمنى مديره الفنى باستمرار تحقيق الإنتصارات لضمان الوصول للنقطة الـ13 التى تجعله يخوض اللقاء الأخير بأعصاب هادئة .

وقد حرص ألسكندر سانتوس المدير الفنى لبيترو أتليتكو على التأكيد أن المباراة ستكون صعبة لأنها أمام مناقس قوى ويمتلك تاريخا كبيرا داخل القارة الأفريقية وسيخوض اللقاء بأعصاب هادئة وسيحاول تقديم أفضل مالديه من أجل العودة للإنتصارات .