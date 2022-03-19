شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: لم نفاوض بن شرقى وأبو جبل ومن الصعب لحاق محمد هانى بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامى قمصان، مدرب الأهلى، إن مواجهة الهلال السودانى في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا ستكون صعبة، خصوصا أن مواجهة الإياب ستكون بعد تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر.

وتحدث قمصان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1" ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير عن إصابة محمد هانى قائلا: "محمد هانى شعر بإجهاد في الخلفي وهناك صعوبة في انضمامه للمنتخب".

وكشف قمصان حقيقة دخول الأهلى في الصفقات قائلا: "من غير المعقول الحديث عن صفقات الصيف والفريق لا يزال في بداية الموسم والأهلي دائما يخطط للمستقبل ولاحتياجات الفريق نعم، لكن حتى الآن لم يحدث أن تحدثنا عن التفاوض مع محمد أبو جبل وأشرف بنشرقي لاعبا الزمالك تماما".

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على المريخ السودانى بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء،الجمعة، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق ،20 و72 و73 فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ينجح فريق الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعدما خسر من صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الماضية بهدف نظيف ، ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ويقترب الفريق الأحمر من التأهل لدور الثمانية ، فيما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط.

وأستطاع الأهلي "غزو" المريخ بثلاثة صواريخ ويغازل ربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه، ويواصل المارد الأحمر مشوار حصد النجمة الأفريقية الـ11.