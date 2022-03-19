شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاشم يعتلى قائمة الأكثر مشاركة مع الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد هاشم، مدافع الإسماعيلي الشاب، هو أكثر لاعب الفريق مشاركة خلال منافسات الدوري العام بعد مرور 13 جولة قبل توقفها في الوقت الحالي، وذلك بعدما لعب جميع اللقاءات بواقع 1064 دقيقة، وسجل هدفًا.

وتوقفت المسابقة المحلية بسبب الأجندة الدولية، حيث سيشارك منتخب مصر الأول ضد نظيره السنغالي يومي 25 و29 مارس الجاري في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويتواجد أيضًا مع "هاشم" في المرتبة الأولي كأكثر اللاعبين مشاركة خلال هذه المسابقة كلا من محمود عبد العاطي دونجا 13 مباراة ولكن بواقع "908 دقائق"، يأتى من خلفهم أحمد مدبولي 12 مباراة "736 دقيقة" سجل هدفًا وصنع 3 أهداف، يليه باهر المحمدي 11 مباراة "990 دقيقة"، ثم عصام صبحي 10 مباريات "892 دقيقة"، ومحمد عادل 9 مباريات "498 دقيقة" سجل هدفًا.

في حين لعب 8 مباريات كلا من محمد دسوقي "654 دقيقة" وعبد الرحمن مجدي "594 دقيقة" سجل هدفًا وعماد حمدي "574 دقيقة" ومحمد مخلوف "559 دقيقة" ومحمد الشامي "471 دقيقة" سجل هدفًا وصنع مثله.

بينما شارك في 7 مباريات كلا من محمد فوزي "585 دقيقة" وشكري نجيب قبل الرحيل "583 دقيقة" سجل هدفًا وأحمد مصطفي "401 دقيقة"، ثم محمد عبد السميع برصيد 6 مباريات بواقع "144 دقيقة"، يليه 5 مباريات لدييجو فرناندو "367 دقيقة" وبنسيون شيلونجو قبل الرحيل "312 دقيقة" سجل هدفًا وجان موريل "177 دقيقة".

وخاض 4 مباريات عمر رضوان "360 دقيقة" وقبل رحيل كلا من محمد صادق "135 دقيقة" صنع هدفًا وجاستن شونجا "105 دقائق"، ولعب 3 مباريات عبد الله جمعه قبل الرحيل "270 دقيقة" وأحمد عادل عبد المنعم "225" دقيقة وأحمد عيد قبل رحيله "241 دقيقة" ومحمد عمار قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي "205 دقائق" وعمرو الحلواني ” 191 دقيقة ” ووجيه عبد الحكيم ” 103 دقيقة “.

وشارك في مباراتين كلا من كارميلو ألجاراناز ” 123 دقيقة ” وعمر الوحش ” 103 دقيقة ” وخالد النبريصي ” 34 دقيقة ” وسايكو كونتيه ” 24 دقيقة ” وحسن ياسين ” 24 دقيقة “، ومباراة لكلا من مروان الصحراوي قبل الرحيل ” 90 دقيقة ” ومحمد بيومي ” 73 دقيقة ” ومروان شوقي قبل الرحيل ” 5 دقائق ” ومحمد نصر ” 5 دقائق “.

ولم يشارك حتي الآن في آي مباراة كمال السيد وأحمد أيمن وشادي ماهر ومحمود البدري ومحمد بن خماسه ومدحت فقوسه ومحمود عبد الله وحازم مرسي ومروان حمدي وأبو بكر حمزه الجمل.