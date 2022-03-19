شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتصر الواقعية على المفاجآت فى قائمة كيروش لمواجهتي السنغال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلما اقتربنا خطوة من مباراتي مصر والسنغال زادت حدة التوتر والترقب، فالجميع ينتظر ما تسفر عنه اختيارات كيروش للقائمة التي تحمل آمال الفراعنة في تصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

ولن تخرج خيارات كيروش عن المنطق كثير نظرا لضيق الوقت واستمرار الرهان على المجموعة التي وصلت لنهائي كأس الأمم الأفريقية، على أن يكون الثلاثي محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي على رأس القائمة التي سيتم الإعلان عنها بعد أيام قليلة.

ويدافع على أحلام المنتخب في خط الدفاع كل من محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، محمود علاء، أيمن أشرف، محمد حمدي، أحمد فتوح.

أما خط الوسط الدفاعي فيستمر الرهان على السداسي عمرو السولية، إمام عاشور، حمدي فتحي، محمد النني، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، وفي الوسط الهجومي يتواجد عمر مرموش، وتريزيجيه، ومحمد صلاح، أما الهجوم فبات الثلاثي مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا ومحمد شريف الأقرب للقائمة.

وتشهد القائمة بعض المفاجآت الجديدة مثل دخول الثلاثي الدفاعي علي جبر، وكريم حافظ، وأحمد ياسين دائرة الترشيحات، ومفاضلة بين أحمد رفعت وإبراهيم عادل على ضم أحدهما، ووجود أحمد ياسر ريان وناصر منسي في دائرة اهتمامات الجهاز الفني لتدعيم خط الهجوم.

ومن ملامح القائمة المنتظرة نجد أن الواقعية انتصرت على المفاجآت، وكلها خيارات يحلم الشارع الرياضي أن يحالفها التوفيق وينجح كيروش في خطف تأشير مصر للمونديال العالمي.