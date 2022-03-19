شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتصر الواقعية على المفاجآت فى قائمة كيروش لمواجهتي السنغال؟ والان مع تفاصيل الخبر
ولن تخرج خيارات كيروش عن المنطق كثير نظرا لضيق الوقت واستمرار الرهان على المجموعة التي وصلت لنهائي كأس الأمم الأفريقية، على أن يكون الثلاثي محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي على رأس القائمة التي سيتم الإعلان عنها بعد أيام قليلة.
ويدافع على أحلام المنتخب في خط الدفاع كل من محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، محمود علاء، أيمن أشرف، محمد حمدي، أحمد فتوح.
أما خط الوسط الدفاعي فيستمر الرهان على السداسي عمرو السولية، إمام عاشور، حمدي فتحي، محمد النني، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، وفي الوسط الهجومي يتواجد عمر مرموش، وتريزيجيه، ومحمد صلاح، أما الهجوم فبات الثلاثي مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا ومحمد شريف الأقرب للقائمة.
وتشهد القائمة بعض المفاجآت الجديدة مثل دخول الثلاثي الدفاعي علي جبر، وكريم حافظ، وأحمد ياسين دائرة الترشيحات، ومفاضلة بين أحمد رفعت وإبراهيم عادل على ضم أحدهما، ووجود أحمد ياسر ريان وناصر منسي في دائرة اهتمامات الجهاز الفني لتدعيم خط الهجوم.
ومن ملامح القائمة المنتظرة نجد أن الواقعية انتصرت على المفاجآت، وكلها خيارات يحلم الشارع الرياضي أن يحالفها التوفيق وينجح كيروش في خطف تأشير مصر للمونديال العالمي.
وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد الننى لاعب ارسنال، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحى لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاى سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بنى مالتيا سبور.
وتقابل منتخب مصر مع السنغال من قبل في مباراتين فقط في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وكانت في عام 2002، والتي نجحت السنغال وقتئذ في خطف بطاقة التأهل لكأس العالم.
رغم نجاح السنغال في التأهل إلا أن المنتخب الوطنى تعادل في المباراة الأولى سلبيا مع السنغال في داكار، قبل أن يفوز في المباراة الثانية في القاهرة بهدف نظيف، خلال مباريات المجموعة التي أسفرت عنها القرعة في ذلك الوقت.