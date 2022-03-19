ملف الخليج 365.. الأهلي يهزم المريخ بثلاثية.. ونتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الجمعة العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها فوز الأهلي على المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى قرعة دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الجمعة أبرز الأحداث الرياضية:

المريخ يعلن رحيل مدربه بعد ثلاثية الأهلي

وفاق سطيف يحقق ريمونتادا مثيرة ويتأهل رفقة الرجاء لربع نهائي أفريقيا

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 8 أيام

طبيب الأهلي يتحدث عن طبيعة إصابة بيرسي تاو ومحمد هاني

الهلال يواصل صحوته ويفوز برباعية أمام الأهلي في الدوري السعودي

موسيماني يعلن إصابة تاو ويوضح موقف حسام حسن

الأهلي يفوز على المريخ وينتظر هدية صنداونز للاقتراب من ربع نهائي أفريقيا

سموحة يتأهل لثمن نهائي الكأس بثلاثية في مرمى ألعاب دمنهور

المؤتمر الأوروبي.. فرصة جديدة لروما أمام بودو.. وليستر في مواجهة آيندهوفن

بسبب مبابي وهالاند.. خطوة من برشلونة لضم صلاح من ليفربول

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. صلاح بمواجهة سهلة أمام بنفيكا

السنغال تعلن قائمتها لمواجهة منتخب مصر في تصفيات المونديال