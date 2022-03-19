مصدر لمصراوي: تحويل ثلاثي الزمالك للتحقيق.. وعقوبات مالية في انتظارهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، قررت التحقيق مع ثلاثي الفريق محمود علاء وسيف الدين الجزيري ومحمد أبو جبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الجزيري، أبو جبل ومحمود علاء سيخضعون للتحقيق، ومن المقرر فرض عقوبات مالية عليهم بعد عودة الفريق من رحله أنجولا.

وأوضح، أن تلك الخطوة تأتي من جانب إدارة الزمالك بسبب موضوع الاشتباكات مع الجماهير عقب مواجهة الفريق الماضية أمام الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا

وفي وقت سابق، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عدم التراجع عن أي قرار اتخذه بعد هزيمة الفريق أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان مرتضى منصور اتخذ قرار بعدم التجديد لكل من أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام بترو أتلتيكو المقرر لها غدا السبت باستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.