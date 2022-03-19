المريخ يعلن رحيل مدربه بعد ثلاثية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن نادي المريخ السوداني، مساء اليوم الجمعة، إعفاء الإنجليزي لي كلارك المدير الفني للفريق، من منصبه عقب الخسارة من الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي المريخ تلقى خسارة من الأهلي بهدف مقابل ثلاثة، في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقرر النادي السوداني، إعفاء المعد البدني إسلام جمال، ومحلل الأداء أيمن اليماني من مهمتم وتوجيه الشكر لهم على عملهم.

ومن المقرر أن يقود إبراهيم حسين "إبراهومة"، حيث سيتولى الإشراف على مباريات الفريق في الدوري الممتاز بجانب مباراة صنداونز في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: صنداونز (10 نقاط) - الأهلي (7 نقاط) - الهلال (4 نقاط) - المريخ (4 نقاط)، إلا أن هناك مباراة بين الهلال وصنداونز ضمن مباريات نفس الجولة.