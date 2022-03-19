وفاق سطيف يحقق ريمونتادا مثيرة ويتأهل رفقة الرجاء لربع نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

تغلب وفاق سطيف الجزائري على ضيفه حوريا الغيني 3 / 2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورفع وفاق سطيف رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني ليتأهل إلى الدور التالي رفقة الرجاء البيضاوي والذي يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد حوريا الغيني عند ثلاث نقاط في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط خلف أمازولو الجنوب أفريقي، حيث ودع الفريقين مرحلة المجموعات قبل انتهاء المنافسة بجولة.

وتقدم حوريا عن طريق سيبي بافور في الدقيقة 25، قبل أن يدرك أكرم جحنيط التعادل لوفاق سطيف في الدقيقة 47، لكن مورلايي سيلا أعاد حوريا للتقدم مجددا بالهدف الثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 87 سجل رياض بنعيد هدف التعادل الثاني لوفاق سطيف، قبل أن يخطف اللاعب ذاته الانتصار للفريق الجزائري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت أيضًا هذه الجولة فوز الرجاء البيضاوي خارج دياره على أمازولو الجنوب أفريقي بنتيجة (2-0).