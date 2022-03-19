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اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 18/3/2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 18/3/2022، العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها، فيريرا يعقد محاضرة فنية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو، والزمالك بالزى التقليدى وبترو أتلتيكو بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد ، وفيريرا يدرس الدفع بطارق حامد فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى غدا.

 

فيريرا يعقد محاضرة فنية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو

يعقد في العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة، البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية للاعبين لشرح خطة لعب مباراة بترو أتلتيكو

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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