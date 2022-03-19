شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 18/3/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 18/3/2022، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها، فيريرا يعقد محاضرة فنية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو، والزمالك بالزى التقليدى وبترو أتلتيكو بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد ، وفيريرا يدرس الدفع بطارق حامد فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى غدا.

فيريرا يعقد محاضرة فنية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو