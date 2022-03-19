شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 18/3/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 18/3/2022، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها، فيريرا يعقد محاضرة فنية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو، والزمالك بالزى التقليدى وبترو أتلتيكو بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد ، وفيريرا يدرس الدفع بطارق حامد فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى غدا.
فيريرا يعقد محاضرة فنية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو
يعقد في العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة، البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية للاعبين لشرح خطة لعب مباراة بترو أتلتيكو