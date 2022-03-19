أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي و السلام،

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الأهلي 3-1.

عقد مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو المقرر لها غدا السبت باستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة السفر إلى ليبيا لخوض مباراة الأهلي طرابلس الليبي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصل الأهلى إلى الهدف رقم 601 في البطولات الأفريقية بعد تسجيل الفريق الأحمر ثلاثية في شباك المريخ السودانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقية.

موسيمانى: الأهلى يحتاج محاربين ولن نبحث عن أعذار

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إنه توقع سيناريو مباراة المريخ وصعوبتها كعادة المباريات التي تجمع الأهلي والأندية السودانية، وهو ما تحقق بالفعل اليوم، ولكن في النهاية الأهلي حقق الفوز والحصول على الثلاث نقاط وهو الأهم.

تعرف على سبب استبعاد عبد الله السعيد من قائمة بيراميدز لمواجهة أهلى طرابلس استبعد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز، عبد الله السعيد لاعب الوسط فى قائمة الفريق المتجهة إلى ليبيا من أجل مواجهة أهلى طرابلس في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك بالزى التقليدى وبترو أتلتيكو بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد عقد مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو المقرر لها غدا السبت باستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. لم يستقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة المقرر لها بالثالثة عصر غدًا السبت، على ستاد 11 نوفمبر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى لقاء تحصيل حاصل. قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن بيرسي تاو لاعب الفريق تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة المريخ السوداني التي أقيمت اليوم الجمعة، وانتهت بفوز الأهلي 3/1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. البقاء أو الرحيل لم يحسم.. لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى تواصل الاجتماع مع حسام حسن كشفت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة،بأن اللجنة في حالة انعقاد دائم، و ذلك عقب اجتماعها أمس مع الجهاز الفني والإدارى للفريق بقيادة حسام حسن، والذى أستمر قرابة أربع ساعات متواصلة و تم استعراض وبحث أسباب تراجع النتائج و تدهور مستوى. سموحة يهزم ألعاب دمنهور بثلاثية أجنبية فى كأس مصر تأهل سموحة لثمن نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره ألعاب دمنهور أحد أندية القسم الثاني بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، ملعب استاد حرس الحدود ضمن منافسات البطولة. كشف مسئولو منتخب مصر، أن محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك سينضم للمعسكر المقبل لخوض مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمحدد لهما يومى 25 و29 مارس الجارى.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مقرر لها فى التاسعة مساء الجمعة الثانى من أبريل المقبل الموافق الأول من شهر رمضان الكريم على ستاد الاهلى والسلام.