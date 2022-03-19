شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 18/3/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 18/3/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الأهلي يغزو المريخ بـ 3 صواريخ أفريقية ويقترب من التأهل لدور الـ8.. ، والضامة تهاجم محمد هاني فى مباراة الأهلى والمريخ وإصابة ركبة بيرسى تاو، وراحة 8 أيام فى الأهلى عقب الفوز على المريخ السودانى بدوري الابطال .
الأهلي يغزو المريخ بـ 3 صواريخ أفريقية ويقترب من التأهل لدور الـ8.. فيديو
حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على المريخ السودانى بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .