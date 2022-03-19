شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 18/3/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 18/3/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الأهلي يغزو المريخ بـ 3 صواريخ أفريقية ويقترب من التأهل لدور الـ8.. ، والضامة تهاجم محمد هاني فى مباراة الأهلى والمريخ وإصابة ركبة بيرسى تاو، وراحة 8 أيام فى الأهلى عقب الفوز على المريخ السودانى بدوري الابطال .

الأهلي يغزو المريخ بـ 3 صواريخ أفريقية ويقترب من التأهل لدور الـ8.. فيديو