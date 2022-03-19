شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يشارك في اجتماعات شمال أفريقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري غدا في اجتماعات شمال أفريقيا، لمناقشة الإعداد للدورات المقبلة التي تستضيفها دول شمال أفريقيا، حيث تشهد الاجتماعات تواجد رئيس اتحاد الكرة الجزائري ورئيس اتحاد الكرة الليبي ورئيس اتحاد الكرة التونسي.

اجتمع جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ببعثة المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 فور وصوله إلى الجزائر، يأتى ذلك على هامش دورة اتحاد شمال أفريقيا المقامة حاليا في الجزائر؛ وحرص جمال علام على توجيه الدعم والتحفيز لبعثة المنتخب من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وتحقيق لقب البطولة.

و حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبه الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0 فى ثالث مبارياته فى دورة شمال افريقيا المقامة حاليآ فى الجزائر، ليتصدر المنتخب الوطني ترتيب الدورة بالعلامة الكاملة بـ ٩ نقاط.

شهد لقاء منتخب مصر والمغرب حضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2006 يحقق الفوز علي نظيره المغربي .

وسبق وحقق منتخب مصر مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة الفوز على نظيرة الليبي بنتيجة 4-0 فى ثاني مبارياته بدورة اتحاد شمال افريقيا المقامة بدولة الجزائر، وأحرز الأهداف كل من محسن محروس في الدقيقة 29 و إبراهيم عبد الكريم تمكن من أحراز هدفين في الدقائق 37 ، 39 و أختتم اللاعب محمد عبد العظيم رباعية الفراعنة في الدقيقة 62 .