7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اقترب أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، من تدعيم دفاعات الزمالك فى الصيف بناء على رؤية لجنة الكرة فى ظل المستوى الفنى للاعب خلال المواسم الماضية.

أحمد أيمن منصور يقترب من تدعيم دفاعات الزمالك فى الصيف

اقترب أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، من تدعيم دفاعات الزمالك فى الصيف بناء على رؤية لجنة الكرة فى ظل المستوى الفنى للاعب خلال المواسم الماضية.

لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى توافق على بقاء حسام حسن وتفرض عليه الشروط اشترطت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة على بقاء حسام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع ضرورة إحلال وتجديد الجهاز الفني والإدارى شرط الموافقة على استكمال مهمته في قيادة زعيم الثغر. استبعد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز، عبد الله السعيد لاعب الوسط فى قائمة الفريق المتجهة إلى ليبيا من أجل مواجهة أهلى طرابلس في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.