شكرا لقرائتكم خبر عن كونيه يعود للتدريبات الجماعية لغزل المحلة استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الإيفوارى إبراهيما كونية لاعب فريق غزل المحلة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى عقب الشفاء من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

وكان إبراهيما كونيه تعرض للإصابة خلال مشاركته مع غزل المحلة أمام فاركو في اللقاء الذى جمعهما فى كأس الرابطة والتى على أثرها غاب عن الفريق لمدة 8 أسابيع.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمُقرَّر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتي ستقام على ستاد الدفاع الجوي.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مبارتين وتعادل في 7 مباريات وخسر في ثلاث مباريات.