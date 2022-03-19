شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: الإجهاد وراء تراجع أداء الأهلى فى دور المجموعات بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الليلة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا كانت صعبة للغاية، مؤكدًا أن احترام لاعبي الأهلي للمنافس كان كلمة السر في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال شريف فى تصريحات له إن لاعبي الأهلي احترموا المريخ، خاصة بعدما قدم الفريق السوداني مباراة كبيرة في الذهاب، مشيرًا إلى أن الإجهاد كان وراء تراجع أداء الأهلي في النصف الأول من المباراة.

وتابع شريف قائلًا: "إن شعور لاعبي الأهلي بالخطر بعد تسجيل المريخ هدف التعادل جعلهم يبذلون جهدًا كبيرًا لتحقيق الفوز، خاصة أننا حاملو اللقب، وقد تمكنا بالفعل من تسجيل هدفين في دقيقتين".

واختتم شريف تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي دائمًا يلعب من أجل المكسب فقط، مشددًا على أن مباراة الهلال المقبلة ستكون في غاية الأهمية، وأن لاعبي الفريق يسعون بقوة لتحقيق الفوز من أجل التأهل لربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب الثالث على التوالي.