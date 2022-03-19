شكرا لقرائتكم خبر عن أندية ممتاز وحضور جمهور.. شروط "بسيونى" لخوض غزل المحلة مباريات ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق غزل المحلة، خوض وديتين على ملعب المحلة أيام الخميس والجمعة المقبلين، حيث تكون مع أندية الدورى المصرى الممتاز، كما طلب تواجد الجمهور بالمدرجات لدعم اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.

ويقوم الجهاز الإدارى للفريق بقيادة محمد الجميل ومحمد عادل بالاتصال مع الأندية والاتفاق معهم لحسم موقف اللقاءات.

ويسعى عبد الحميد بسيونى لاستغلال التوقف الدولى المقبل لتصحيح أخطاء اللاعبين الفترة الماضية وقبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمُقرَّر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتي ستقام على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مبارتين وتعادل في 7 مباريات وخسر في ثلاث مباريات.