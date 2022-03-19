شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقي يتوج ببطولة كناري كلاسيك للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فارس الدسوقي، لاعب سبورتنج، ببطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش، والتى استضافتها العاصمة الإنجليزية لندن، خلال الفترة بين 13 إلى 18 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز فارس الدسوقي في المباراة النهائية على منافسه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 55 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 13-11, 12-10.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن تصنيف شهر مارس الجارى، حيث انتزع بول كول الصدارة من على فرج ليتراجع الأخير إلى المركز الثانى، واستقر محمد الشوربجى فى المركز الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادى الأهلى فى المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الخامس.

من ناحية أخرى، تستعد نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش لاعتلاء، التصنيف العالمي للعبة في أبريل المقبل بشكل رسمي، وذلك بعد أدائها المميز خلال الموسم الجاري، حيث توجت البطلة المصرية مؤخراً ببطولة ويندي سيتي أحد أكبر البطولات في الاسكواش.

وتنهي نوران جوهر هيمنة نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي، والتي امتدت لنحو 17 شهراً من تصدرها للتصنيف في نوفمبر 2020، وحتى شهر مارس الجاري.