تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني الحاسمة.. وسيناريوهات تأهل المارد الأحمر لربع نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر عشاق القلعة الحمراء مواجهة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي أمام الهلال في الثاني من أبريل المقبل، الموافق أول أيام شهر رمضان، على ستاد "الأهلي وي السلام"، وستنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد أنعش حظوظه بالتأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية، بعد فوزه مساء الجمعة على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من الفوز أمام المريخ في مباراتين والتعادل مع الهلال، بجانب الهزيمة على يد صن داونز خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

ويترقب الأهلي مباراة غد السبت التي ستجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني من أجل انتظار هزيمة أو تعادل بطل السودان من أجل الحفاظ على حظوظ تأهله من المجموعة.

سيناريوهات تأهل الأهلي

يملك الأهلي حاليا أكثر من فرصة لتخطي مرحلة المجموعات، أولها الفوز على الهلال في الجولة الختامية، بغض النظر عن نتيجة الأخير من صن داونز، غداً السبت.

وقتها سيرفع الأهلي رصيده لـ10 نقاط، بينما لن يتجاوز الهلال الـ7 نقاط كحد أقصى، حال انتصر الأخير على بطل جنوب أفريقيا.

تعادل أو خسارة الهلال من صن داونز في الجولة الخامسة، يمنح الأهلي خيارا إضافيا في مرحلة الحسم، ويكفيه وقتها التعادل مع "الأزرق" ليضمن التأهل.

ويحتاج الهلال السوداني للفوز على صن داونز في ملعبه ثم الأهلي في عقر دار الأخير ليضمن التأهل، بفارق المواجهات المباشرة عن حامل اللقب,

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط