شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر: سنواجه الهلال السودانى بحثا عن الفوز فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبد القادر، فى تصريحات له، أن الفريق حقق فوزًا ثمينًا للغاية على حساب منافس مميز، وأن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال شوطي المباراة، وأن الفوز يعد تتويجًا لهذا المجهود وترجمة للإصرار على الفوز رغم إدراك المريخ التعادل خلال الشوط الثاني.

وأضاف لاعب الأهلي: "الحمد لله على التوفيق وسعيد للغاية بأول أهدافي في بطولة أفريقيا، وقد كنت في قمة تركيزي من أجل التسجيل، وبالتأكيد أتمنى أن أستمر في التألق خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "التغييرات التي أجراها الجهاز الفني كانت موفقة، وحتى الآن لم نضمن الصعود ونلعب دائمًا على الفوز، وسوف نخوض مباراة الهلال السوداني في الجولة المقبلة بحثًا عن الفوز فقط".