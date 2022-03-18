شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف تدريباته بعد راحة الـ 48 ساعة استعدادا لمنتخب السويس بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عاد اليوم الجمعة، فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب الفوز على سموحة برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي بمنافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستعد فيوتشر لمواجهة منتخب السويس يوم السبت الموافق 26 مارس الجاري بمنافسات دور ال 32 بمسابقة كأس مصر.

ورفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالهم في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل في مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.

ويعود محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فرقي فيوتشر، إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد أسبوعين، وذلك بعد اكتمال تعافيه من إصابة الجزع في الرباط الخارجي للركبة، والتي أبعدته عن مباراة فريقه السابقة أمام سموحة، والتي فاز بها فيوتشر برباعية نظيفة.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، إنه سيخوض معايشات تدريبية في الخارج رفقة علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال السقا في تصريحات تليفزيونية: "علي ماهر يحرص دائما على تطبيق أفكاره الخاصة مع فيوتشر، والفوز على سموحة كان هاما لاستعادة الانتصارات".