شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يقترب من تدعيم دفاعات الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، من تدعيم دفاعات الزمالك فى الصيف بناء على رؤية لجنة الكرة فى ظل المستوى الفنى للاعب خلال المواسم الماضية.

ورغم ابتعاد منصور عن المشاركة مع الفريق السماوى خلال الموسم الحالى فى ظل اعتماد إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز على الثلاثى على جبر وأحمد سامى وأسامة جلال فى الخط الخلفى، وهو ما يسهل انتقال المدافع الدولى للفريق الأبيض.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك لتدعيم الخط الخلفى بمدافعين سوبر فى ظل المستوى الفنى المتدنى الذى يعيشه مدافعو الفريق خلال الفترة الحالية، وإحراز العديد من الأهداف السهلة من المنافسين.

وكان الزمالك خرج من دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد الهزيمة ذهابا وإيابا أمام الوداد البيضاوى المغربى وتجمد رصيده عند نقطتين فقط جمعهما من التعادل أمام بيترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.