شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب السابق لقناة الحياة: متفائل بالفوز على السنغال والتأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مصطفى، المدرب العام السابق للمنتخب المصري، إنه يتفاءل بفوز المنتخب المصري على نظيره السنغالي في المباراتين المقبلتين، والتأهل لكأس العام قطر 2022.

أضاف طارق مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة، أن منتخب مصر يملك من اللاعبين الذين يستطيعوا أن يعبروا هذه المرحلة، ويفرحوا الشعب المصري بأكمله.

وتابع طارق مصطفى، المدرب العام السابق للمنتخب المصري: "المباراتين مختلفتين عن بعض، والمدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، يلعب بطريقة 4-3-3 و90% من قوام المنتخب ثابت، وليس هناك أي مشكلات بذلك سوى بمحور نصف الملعب، لذلك نحن نحتاج إلى لاعب محور في منتصف الملعب، وبوجود سوف يختلف أداء منتخب مصر بشكل كبير إلى الأفضل".

وأكمل: "نحن بحاجة إلى عدم دخول أي أهداف في شباكنا، وأن نسجل هدف أو هدفين، في المباراة التي ستقام في مصر، لأن المباراة في السنغال ستكون صعبة".