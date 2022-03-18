شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر نسر مباراة الأهلى والمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على أحمد عبد القادر مهاجم الأهلى كأفضل لاعب أمام المريخ السودانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتبت صفحة النادى الأهلى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" نسر مباراة اليوم لاعبنا أحمد عبد القادر باداء أكثر من رائع والانضمام لكتيبة هدافي الأهلي في البطولات القارية وافتتاح المئوية السابعة لفريقنا بهدف ولا أروع".



أحمد عبد القادر

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على المريخ السودانى بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

سجل ثلاثية الأهلي،بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق ،20 و72 و73 فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ينجح فريق الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعدما خسر من صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الماضية بهدف نظيف ، ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ويقترب الفريق الأحمر من التأهل لدور الثمانية ، فيما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط.

وأستطاع الأهلي "غزو" المريخ بثلاثة صواريخ ويغازل ربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه، ويواصل المارد الأحمر مشوار حصد النجمة الأفريقية الـ11.