شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل للهدف 601 فى البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأهلى إلى الهدف رقم 601 في البطولات الأفريقية بعد تسجيل الفريق الأحمر ثلاثية في شباك المريخ السودانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقية.

وكتبت صفحة النادى الأهلى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:"الأرقام القياسية خلقت ليحطمها الأهلي، نادي القرن وملك إفريقيا المتوج يصل للهدف ال 601 في البطولات الأفريقية".



الاهلى

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على المريخ السودانى بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

سجل ثلاثية الأهلي ، بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق ،20 و72 و73 فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ينجح فريق الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعدما خسر من صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الماضية بهدف نظيف ، ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ويقترب الفريق الأحمر من التأهل لدور الثمانية ، فيما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط.

وأستطاع الأهلي "غزو" المريخ بثلاثة صواريخ ويغازل ربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه، ويواصل المارد الأحمر مشوار حصد النجمة الأفريقية الـ11.