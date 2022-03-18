شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام يهزم لاعب إسرائيل و يتأهل لدور ال 64 بكأس العالم للسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد هشام لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف فى الفوز على لاعب إسرائيل بنتيجة 15/10 و يتأهل إلى دور ال 64 بكأس العالم لسلاح السيف بالمجر .

ويشارك المنتخب الوطني الأول لرجال سلاح السيف، في منافسات كأس العالم بالمجر والمقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 21 مارس الجاري.

وتضم بعثة المنتخب المصري في البطولة العالمية 6 لاعبين هم "أدهم معتز، مدحت معتز، محمد عامر، زياد السيسي، زياد نوفل، أحمد هشام السداوي"، فيما يشرف على النواحي الفنية شريف البكري، والذي يقوم بأعمال رئيس البعثة أيضا.

الجدير بالذكر أن اتحاد السلاح المصري قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية وهو ما ساهم في اعتلاء محمد السيد لاعب المنتخب المصري لصدارة التصنيف العالمي لشباب سلاح المبارزة.