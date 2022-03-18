شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 8 أيام فى الأهلى عقب الفوز على المريخ السودانى بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الأهلي 3-1.

واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.

ونجح الأهلي اليوم في تحقيق الفوز على المريخ ويرفع رصيده إلى 7 نقاط في سباق التأهل إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة اليوم أمام المريخ السودانى إصابة الثنائى بيرسي تاو ومحمد هانى ، احيث تعرض لأول لكدمة في الركبة والثانى اشتكى من آلام في العضلة الضامة، قبل أن يفضل الجهاز الفني والطبي استبداله خلال المباراة.

ويخوض الأهلى مباراته القادمة أمام الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق يوم الجمعة الثانى من أبريل المقبل على ستاد الاهلى والسلام بتمام الساعة التاسعة مساء.