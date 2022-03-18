شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 8 أيام فى الأهلى عقب الفوز على المريخ السودانى بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الأهلي 3-1.
واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.
ونجح الأهلي اليوم في تحقيق الفوز على المريخ ويرفع رصيده إلى 7 نقاط في سباق التأهل إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وشهدت مباراة اليوم أمام المريخ السودانى إصابة الثنائى بيرسي تاو ومحمد هانى ، احيث تعرض لأول لكدمة في الركبة والثانى اشتكى من آلام في العضلة الضامة، قبل أن يفضل الجهاز الفني والطبي استبداله خلال المباراة.
ويخوض الأهلى مباراته القادمة أمام الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق يوم الجمعة الثانى من أبريل المقبل على ستاد الاهلى والسلام بتمام الساعة التاسعة مساء.