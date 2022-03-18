شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى و المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السودانى بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الاولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاهلى و السلام .

سجل ثلاثية الأهلي ، بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق ،20 و72 و73 فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ينجح فريق الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعدما خسر من صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الماضية بهدف نظيف ، ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ويقترب الفريق الأحمر من التأهل لدور الثمانية ، فيما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل فريق المريخ السودانى بقيادة لي كلارك كالتالى :

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: صلاح نمر - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور – الجزولي نوح

الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب