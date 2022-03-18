شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة منتخب مصر بالطائرة الخاصة إلى السنغال تستغرق 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، أن بعثة الفراعنة تنتظرها رحلة سفر شاقة إلى السنغال لمواجهة الأخيرة في إياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم يوم 29 مارس الجارى.
وقال مسئولو منتخب مصر إن الرحلة تستغرق 8 ساعات أما إذا اضطر الطيار لتموين الطائرة فإن مدة الرحلة تصل إلى 10 ساعات، حيث تسافر البعثة بطائرة خاصة.
ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة الفراعنة النهائية لمباراتي السنغال غدًا السبت، وينطلق معسكر المنتخب بعد غدٍ الأحد حيث يتدرب الفريق في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس على أن يخوض مران واحد فقط أو اثنين بملعب ستاد القاهرة الدولي.
وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.