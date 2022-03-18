شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة منتخب مصر بالطائرة الخاصة إلى السنغال تستغرق 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، أن بعثة الفراعنة تنتظرها رحلة سفر شاقة إلى السنغال لمواجهة الأخيرة في إياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم يوم 29 مارس الجارى.

وقال مسئولو منتخب مصر إن الرحلة تستغرق 8 ساعات أما إذا اضطر الطيار لتموين الطائرة فإن مدة الرحلة تصل إلى 10 ساعات، حيث تسافر البعثة بطائرة خاصة.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة الفراعنة النهائية لمباراتي السنغال غدًا السبت، وينطلق معسكر المنتخب بعد غدٍ الأحد حيث يتدرب الفريق في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس على أن يخوض مران واحد فقط أو اثنين بملعب ستاد القاهرة الدولي.